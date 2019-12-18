Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi gözyaşı döktü

Adana'da tecavüz etmeye çalıştığı yaşlı kadını darp ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edilirken, 80 yaşındaki Fatma Altunöz duruşma öncesi, "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi, Belören Mahallesinde 9 Eylül gecesi meydana geldi. İddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz'ü 10 yıl önce kaybeden 6 çocuk, 25 torun sahibi Fatma Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Şahıs, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, elini ısırınca sinirlenen şahıs, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırırken Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli evli ve 2 çocuk babası İ.M.'yi (54) gözaltına aldı. İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel suçtan sabıkalı

Adana Bölge Adliye Mahkemesindeki 30. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında ‘Cinsel saldırı, darp ve haneye tecavüz' suçlarından dava açılan İ.M.'nin ikinci duruşması öncesi ailenin avukatı Ali Şimşek, gazetecilere açıklama yaptı. Şimşek, “Ülkemizde son dönemlerde cinsel saldırıda artış gözlenmekte. Bugünde müvekkilimiz 80 yaşında bakıma muhtaç birisi. Biraz sonra duruşması yapılacak. Tanıklar dinlenecek. Adaletin tecelli etmesi ve dosyamızın biran önce karara ulaşmasını mahkemeden talep edeceğiz. Saldırıyı yapan kişinin 2016 yılında yine cinsel taciz suçundan hakkında kamu davası açılmış ve ceza almış kişidir. En üst şekilde ceza indirimi yapılmaksızın ceza almasını talep edeceğiz” diye konuştu.

"Namus için yaşıyoruz"

Duruşma öncesi öfkesinden elleri titreyen Fatma Altunöz ise, davadan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Parayla susmam ben. Namusumla yaşarım ben. Namusumla geldim dünyaya, namusumla giderim. Benim çocuklarım, torunlarım var. Ben onun yaşında mıyım da benim namusumu istiyor. Sizin başınıza gelse siz ne derseniz. Tutuklansın istiyorum. Namusum için yaşarım ben. Her yerimde altın olsa bile altın atılır ama namus atılmaz. Namus için yaşıyoruz bu dünyada. Benim kocam 60 yıldır bana bir tokat bile atmadı. Bak her yerim yara benim hala” ifadelerini kullandı.

Dava öncesi bazı kadın hakları savunucuları da ellerinde döviz açarak adaletin biran önce tecelli etmesini istedi.