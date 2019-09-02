"Çirkin Kral" Çukurova'da anılacak

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, ‘Çirkin Kral' lakaplı Yılmaz Güney, ölümünün 35'inci yılında Çukurova Belediyesince düzenlenen etkinlikle anılacak. Etkinlikte Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan ‘Yılmaz Bir Yol Öyküsü' adlı belgesel gösterimi ve İlkay Akkaya konseri de yer alacak.

Etkinliğe tüm Adanalıları davet eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yılmaz Güney'in usta bir sinemacı ve cesur bir aydın olduğunu vurgulayarak, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yılmaz Güney'e yakışır bir gece hazırladık. Fikirleri ve cesaretiyle yüreklerde taht kuran Yılmaz Güney'i anmak için 9 Eylül'de bir araya geliyoruz” dedi.

Çetin, halkın sanatçısı olarak nitelendirdiği Yılmaz Güney'in gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığını belirterek, “Adana'da doğmuş, Adana'nın suyunu içmiş, sinemaya Adana'da merak sarıp yola çıkmış çok değerli bir insanı anıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Çirkin Kral özgün oyunculuğu, cesur kişiliğine uygun üstlendiği rolleri, toplumcu bakış açısı, yönetmenliği, senaristliğiyle Türkiye'nin kalbindedir ve unutulamaz” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yılmaz Güney'i anma etkinliğine yapımcı ve yönetmen Abdurrahman Keskiner, belgeselci-yazar Nebil Özgentürk, sinema sanatçısı ve tiyatro yazarı Emel Mesci, sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Berktay, Yazar Zafer Doruk, gazeteci Mustafa Kemal Erdemol, Süleyman Karan ve yazar Vecdi Çıracıoğlu da katılacak.