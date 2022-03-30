ÇKA'dan 3 milyon TL bütçeli destek programları

Adana ve Mersin illerinde çalışmalar yürüten ÇKA, bölgenin ekonomik, sosyal ve turizm anlamında kalkınmasına yönelik projelere imza atıyor. Bu çalışmalar kapsamında ÇKA, 2022 yılında yürüteceği Teknik Destek Programı ve Fizibilite Destek Programı'nı ilan etti. Ajans, bu destek programlarına toplam 3 milyon TL bütçe ayırdı.

ÇKA Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran, ajans olarak kurulduğu yılından itibaren bölgedeki illerin gelişmesine yönelik olarak paydaşlarla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, 2022 yılında da önemli projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Duran, ajansın yeni dönemde yürüteceği programlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bu programlardan biri bölgedeki paydaşların, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamaya aldığımız Fizibilite Destek Programı'dır. Toplam bütçesi 2 milyon lira olan program ile Çukurova Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlayacağız. Program kapsamında dört temel öncelik belirledik. Bunlar; bölgenin, turizm kapasitesinin, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine, imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına, bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmaları desteklenecektir. Diğer programımız ise yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine destek sağladığımız Teknik Destek Programı'dır. Toplam bütçesi 1 milyon lira olan teknik destek programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularına destek sağlanacak.”

Her iki program için uygun başvuru sahiplerini kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölge işleticileri ve iş geliştirme merkezleri ile birlik ve kooperatifler olarak açıklayan Duran, programa ilişkin ayrıntılı bilgilere cka.org.tr internet sitesinden ulaşabileceğini sözlerine ekledi.