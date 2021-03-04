ÇKA'dan Seyhan'ın iki projesine destek

Seyhan Belediyesi'nin “Seyhan Tarımda İnovasyon Merkezi Fizibilite Çalışması” ve “Seyhan Sanat Merkezinin Fizibilite Çalışması” projeleri Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) ‘Fizibilite Desteği' almaya hak kazandı. Projelerin sözleşmeleri Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger tarafından imzalandı.

ÇKA tarafından 2020 yılı Girişimciliğin Geliştirilmesi Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen “Seyhan Tarımda İnovasyon Merkezi Fizibilite Çalışması” projesi dijital (akıllı) tarım konusunda çalışmalar yürütecek. Projeyle tarımsal üretimde yenilikçi uygulamalar yoluyla katma değer oluşturan ürün ve hizmetlere yönelik kurulacak olan tarımsal inovasyon ön kuluçka merkezinin fizibilite çalışması gerçekleştirilecek.

2020 Yılı Yerel Kalkınma Fırsatları Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen “Seyhan Sanat Merkezi Fizibilite Çalışması” projesiyle de Tarihi Çırçır Fabrikası'nın Seyhan Sanat Merkezi olarak işlevlendirilmesi konusunda fizibilite çalışmaları yapılacak.

Projesi kapsamında tarihi yapının, sürdürülebilir ve çevreci kentleşmenin sağlanması adına; planlı yenileme alanında özgün kimliğine kavuşturulması, tarihi bir doku ile tasarlanıp Sanat Merkezi haline dönüştürülüp, Adana ve çevre kentler için gözde bir mekan olması ile birlikte yeni odak noktası olmasının sağlanması amaçlanıyor.