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Çobanların kırkım mesaisi başladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde koyun kırkım mesaisi başladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde koyun kırkım mesaisi başladı.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, hayvan üreticilerini ziyaret etti. Başkan Ergü ceketini çıkarıp, çobanlarla birlikte kırkım yaptı. Çobanların yılın dört mevsimi zorlu bir meslek icra ettiğini belirten Başka Ergü, "Ülke ekonomisine çiftçimizin hayvancılıkla uğraşan emekçilerin desteği çok büyüktür. Yerli ve milli ürünlerimiz ile dünyaya açılan bereket kapımız var. Bugün çobanlarımızın kırkım sezonu başladı. Bizlerde çobanlarımızı zorlu mesaide yalnız bırakmak istemedik. Hayırlı ve bereketli bir sezon olsun” dedi.

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