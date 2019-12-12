"Çocuğum ve kardeşim kanser" diyerek hastanelerde para topladı

Kardeşini çocuğu gibi ve kanser hastası olarak gösterip para toplayan, daha sonra da öldüğünü söyleyip kardeşinin kanser olduğunu söyleyerek Türkiye genelinde yaklaşık 300 hastanede para topladığı öne sürülen şahıs Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak, bir kişinin çocuğunun kan kanserinden öldüğünü, kardeşinin de kan kanseri hastalığına yakalandığını söyleyerek "kardeşim de oğlum gibi ölmesin" diyerek yaptırdığı haberleri gösterip para istediğini bildirdi. Bunun üzerine Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin Rıdvan K. olduğunu belirlediği şahsı polis merkezine götürdü. Polis, şahsın bütün birimleri gezerek kampüs içerisinde geçmiş yıllarda ulusal gazetede çocuğunun lösemi hastası olduğu ancak kurtarılamayarak öldüğü, son olarak da kardeşinin aynı hastalığa yakalandığı, onun tedavisi için İstanbul'a gitmesi gerektiği ancak yol parasının olmadığını söyleyerek 2 bin 500 lira para topladığını belirledi. Şahsın üniversite öğrencilerine duygu sömürüsü yaparak yaklaşık iki saat içinde 10 bin 29 lira para topladığı saptandı. Polis, araştırmayı derinleştirdiğinde 'kanser hastası oğlum' dediği şahsın kardeşi olduğunu, ayrıca çocuğun kanser olmadığını ve ölmediğini belirledi. Şahsın kardeşinin kanser olduğu yönünde haberler yaptırdığı ve kardeşine yalandan serum ve maske taktığı da görüldü. Şahsın bu yöntemle Türkiye genelinde yaklaşık 300 hastaneye giderek para topladığı belirlendi. Şahsın ayrıca birçok hastaneye giriş çıkış yaptığı ancak sadece 8 kez eczaneye giderek ilaç aldığı öğrenildi. 5 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından kaydı da bulunan şahsın her gün başka bir şehre gidip hastaneleri gezip elindeki gazete kupürlerini göstererek para topladığı öğrenildi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.