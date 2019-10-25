Çocuğun cep telefonunu elinden alıp kaçtı

Adana'da sokakta bir çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.E. (13), evlerinin önünde kaldırıma oturup cep telefonu ile oyun oynarken yanından geçen iki kişiden biri telefonu alıp kaçtı. Çocuk, hırsızın arkasından koştu ama onu yakalayamadı. Daha sonra ailesine olayı anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede, olay anının güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Polis, el ve kollarındaki dövmeden zanlının İslam Ş. (28) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonunda zanlı, Seyhan ilçesinde olay yeri yakınlarındaki bir adreste oturduğu tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Ben böyle bir olay mı yapmışım" dediği öğrenildi.

Gasp, yankesicilik, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öne sürülen zanlı ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.