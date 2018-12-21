Çocuğunu ısıran köpeği tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da çocuğunu ısırdığını ileri sürdüğü bir köpeği tüfekle öldüren, 1 köpeği de yaraladıktan sonra olayı gören bir vatandaşı tüfekle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kurttepe Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K.'nin (42) oğlu M.C.K. pastaneye gitti. Çocuk giderken parkta bulunan köpekler ona saldırdı. Korkup kaçan çocuk bir süre sonra koşarak eve döndü. M.C.K.'nin korkudan tuvaletini altına yaptığını gören baba K. oğluna neden korktuğunu sordu. Küçük çocuğun kekeleyerek “Köpek” demesi üzerine öfkelenen baba, evde bulunan ruhsatlı pompalı tüfeği alarak parka gitti. Baba parka gelince köpekler ona da saldırdı. Bunun üzerine Tuncay K. köpeklere doğru ateş etti.

Tuncay K.'nin ateş açması sonucu, köpeklerden biri ölürken diğeri yaralandı. Silah seslerini duyan ve parka gelen Kenan Çetin köpeklere ateş eden K.'ye “Köpekleri neden vurdun” diye sordu. Saldırgan elindeki pompalı tüfeği Çetin'e gösterdikten sonra kaçtı. Yaralı köpek veteriner hekime götürülerek tedavi altına alınırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, saldırganın Tuncay K. olduğunu tespit etti. Belediyeevleri Mahallesi'nde evinde gözaltına alınan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Daha önceden suç kaydı bulunmayan K.'nin sokak köpeklerinin çocuğunu ısırdığını bu yüzden oğlunun korkudan altına yaptığını, defalarca köpeklerin çocuklarına saldırdığını, belediyeye bildirmesine rağmen kulağı küpeli sokak köpeklerine bir şey yapılamadığını, köpeklere karşı bir önlem alınmadığını söylediği öğrenildi.

Kimseyi tehdit etmediğini ileri süren K., ‘mala zarar verme' ve ‘silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Tuncay K., sağlık kontrolünden geçirilirken, kendini görüntüleyen gazetecilere, “Oğlumu ısırdı. Belediyeye telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını attım. Köpekler sahipsiz. 10-15 köpek var orada hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım” dedi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.