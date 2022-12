Çocuğunun oyuncağına ördüğü örgüyü kampanyaya dönüştürerek milyonlara ulaştı

Adana'da bir anne oğlunun oyuncaklarına ördüğü örgüyü başkalarına vermesi ve “anne onların yok o yüzen veriyorum iyilik örelim” demesi üzerine tek başına başlattığı kampanyayla, 14 ilde 5 bin kadına ulaşarak milyonlara çorap, bere ve hırka ulaştırdı.

Ev hanımı Ferda Yertut bundan 26 yıl önce oğlu Hayri Can Yertut'un oyuncaklarına örgü istemesi üzerine örgü örmeye başladı. Ancak anne oğluna ördüğü örgülerin Hayri Can tarafından başkalarına verildiğini fark edince, “oğlum benim ördüğün örgüler nerede” diye sordu. Bunun üzerine Hayri Can Yertut, “Anne arkadaşlara veriyorum onların maddi durumu yok. Sen bana yine yaparsın. Biz iyilik örelim” diye yanıt verdi. Bu cümleden sonra anne Yertut tek başına bir kampanya başlayarak ihtiyacı olanlara bere, atkı, çorap ve hırka örerek dağıtmaya başladı. Bu kampanyaya da “iyilik ör” ismini verdi. 20 yıl boyunca Yertut, tek başına 36 binden fazla kişiye ulaştı. Daha sonra sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte Yertut, dalga dalga yayılarak “iyilik ör” kampanyasıyla 14 ilde 5 bin kadına ulaştı. Yertut'un ulaştığı bu kadınlarda 81 ilden ihtiyaç sahiplerine atkı, bere, çorap ve hırka örüp göndermeye başladı. Bu sayede bir çok çocuk ve yaşlılar kışın soğukta üşümekten kurtuldu. Yertut, kampanyasının çok büyüdüğünü hedefinin milyonlara ulaşmak olduğunu belirterek, “5 yıldır da gönüllü olarak böyle arkadaşlarımla toplanıyoruz ve çocuklarım için savaşıyoruz. Çocuklarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Geçen sene 36 bin 742 bere ve atkı gönderdik. Ardından yaşlılar için huzurevlerine 400 diz battaniyesi, 40 tane de evsiz için uyku tulumu yaptık. Ben bunu yapıyorum ama sadece öncüyüm. Çok güzel bir imecemiz var. Kimisi yün bağışlıyor, kimisi bere satın alıyor, kimisi kargoyu karşılıyor. Bunu bu sene Türkiye geneline yaymak istiyorum. İlk olarak Adana'da başladım ama 81 ile de haber saldım. Kim bizi davet ederse ben atlayıp gideceğim ve orada çocuklarım için öreceğim. Bu çok güzel bir proje. Daha da güçlenmesini istiyorum. Bu yıl ki hedefimiz milyonu bulmak. Ancak bunun için biraz de desteği ihtiyacımız var” dedi.