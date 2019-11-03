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Çocuk gelinin bebeği hastanenin 4. katından düşerek öldü

Adana’da 17 yaşındaki annenin 11 aylık bebeği, tedavi gördüğü hastanenin 4.

Adana'da 17 yaşındaki annenin 11 aylık bebeği, tedavi gördüğü hastanenin 4. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce evlenen 17 yaşındaki Mirna A.'nın 11 aylık bebeği Muhammed Hamdi 3 gün önce rahatsızlandı. Anne, bebeğini Adana Çocuk Hastanesine götürdü. Bronşit teşhisi konulan bebek hastaneye yatırıldı. Tedavinin ardından bebeğe bugün taburcu kararı verildi. Anne Mirna A. odaya çıkarak taburcu olmak için işlemlerini yaparken bebeğini de pencere kenarına oturttu. Bu sırada pencerenin demir parmaklığı açık olduğu için bebek buradan aşağı düştü. 4. kattan yere düşerken kafasını çarpan bebek ağır yaralandı. Hastanenin acil servisine götürülen bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bebeğin anneannesi, hastane acil servisi önünde gözyaşlarına boğuldu. Bebeğini cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ise yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede çocuklarını bekleyen ve kazaya şahit olan kadınlar, şok olduklarını, annenin hastaneden ayrılmak için hazırlık yaparken pencere kenarına oturttuğu bebeğinin düşerek öldüğünü söylediler.

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