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Çocuk istismarıyla mücadele için eğitim alıyorlar

Saadet öğretmenin İzmir’de istismara uğrayan 6 çocuk için başlattığı mücadeleden sonra ülke geneline yayılan ve UCIM ismiyle faaliyet gösteren Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyelerinin farkındalıklarını arttırmak amacıyla Adana’da bir hukuk eğitimi verildi.

Saadet öğretmenin İzmir'de istismara uğrayan 6 çocuk için başlattığı mücadeleden sonra ülke geneline yayılan ve UCIM ismiyle faaliyet gösteren Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyelerinin farkındalıklarını arttırmak amacıyla Adana'da bir hukuk eğitimi verildi.


Seyhan Belediyesi'nde gerçekleşen eğitimde UCIM Hukuk Koordinatörü Avukat Burcu Düzen, UCIM üyelerine çocuk istismarıyla mücadele ederken nelerle karşılaşacaklarını ve hukuksal düzendeki aksaklıklarla nasıl mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.


Konuşmasında istismara uğrayan çocuklara soruşturma sırasında sorulan ve çocukların travmasının artmasına neden olan sorulara da değinen Burcu Düzen, “Çocukları korumak için önce onlara nasıl soru sormamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Çocuklar mahkeme salonlarında mağdur edilmesin. Yaşadıkları istismarı tüm detaylarıyla defalarca anlattıran sistemin ortadan kalkması için de mücadele etmeliyiz” dedi.

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