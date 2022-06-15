Çocuk parkındaki cinayete bir tutuklama

Adana'da çocuk parkında husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Haziran günü saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Saydam, buluştuğu husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saydam ile husumetlisi, birbirlerine silah çekti. Husumetlisinin erken davranıp, silahını ateşlemesiyle Saydam, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saydam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saydam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, içinde fişek bulunan tabanca şarjörü ve çok sayıda boş kovana rastladı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Saydam, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saydam'ı öldüren şüphelinin Kadir T. (24) olduğunu saptadı. Bir süre önce Saydam'ın evinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı, mahallelinin de olayı Kadir T.'nin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine Saydam'ın da olay günü Kadir T.'nin evini kurşunladığı, telefonda tartıştıktan sonra buluşmak için randevulaştıkları belirtildi. Kadir T.'nin ise silahlı kavganın ardından Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki akrabasının evine kaçtığı saptandı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, Muhammet Saydam'ın evini kurşunladığını, buluştukları parkta çıkan tartışmanın ardından kendisine silah çektiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.