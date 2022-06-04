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Çocuklar Adana sıcağında tehlikeye aldırış etmeyen kanallarda serinliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yaz aylarının sıcağına dayanamayan çocuklar serinlemek için mahallerinden geçen kanallarda yüzerek vakit geçiriyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaz aylarının sıcağına dayanamayan çocuklar serinlemek için mahallerinden geçen kanallarda yüzerek vakit geçiriyor.



Güneri Mahallesi Kozan Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinden geçen kanallarda tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar sıcak havada kanalın serin sularında yüzerek serinlemeye çalışıyorlar. Kalabalık bir çocuk gurubu hafta sonu tatilini de fırsat bilerek bir araya gelip sulama kanalında yüzüp serinledi. Gazetecilere açıklamada bulunan çocuklar, “Ne yapalım havalar çok sıcak, paramız yok, biz de burada bedava serinliyoruz. Yetkililerden ilçemize bizler için ücretsiz bir havuz istiyoruz” dedi.

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