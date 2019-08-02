Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için akülü araç hizmeti başladı.

Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören miniklerin ameliyathaneye gidişlerini daha eğlenceli ve stresten uzak bir hale getirmek amacıyla Seyhan Rotary Kulübü, Seyhan Rotaract Kulübü ve Seyhan Interact Kulübü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında hastane yönetimine akülü araç bağışında bulunuldu.

Törende konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı minik hastaların cerrahi operasyonlara giderken ister istemez stresli olduklarını ifade ederek bu stres ve korkuyu en aza indirmek amacıyla Avrupa'da da örnekleri olan akülü araç uygulamasını faaliyete geçirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti.