Çocuklar artık korkmadan doktora gidecek

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocukların doktordan korkmadan, strese girmeden hastane ortamıyla tanışabilmesi amacıyla bir oyun alanı ile emzirme odaları açıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hastalıkları için hizmet veren poliklinik alanına Türkiye'ye örnek olacak nitelikte bir çocuk oyun alanı yapıldı ve törenle hizmete girdi. Oyun alanı ile birlikte çocukların doktordan korkmadan strese girmeden hastane ortamıyla tanışması amaçlanıyor. Yine aynı poliklinikler içerisinde bulanan çocuk emzirme alanları da modernize edilerek kullanıma açıldı.

Açılış öncesi konuşan Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, toplumun yüzde 40 gibi önemli bir kesimini çocukların oluşturduğunu belirterek, çocukların sağlıklı olmasının toplumun sağlıklı olması anlamına geleceğini ifade etti. Narlı, açılışını yaptıkları oyun alanı sayesinde çocukların hastane ve doktora gelirken yaşadıkları korkuları bir nebze olsun azaltarak onlara rahat ortamlar sağlamak olduğunu söyledi. Oyun alanının Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ve tüm hastanelerdeki çocuk kliniklerinde olması gerektiğinin altını çizen Narlı, bu amaçla bu sosyal sorumluluk projesine imza atan ve buranın faaliyete geçmesini sağlayan Eczacılık Fakültesi'ne teşekkür etti. Narlı ayrıca çocuk oyun alanın da kullanılan malzemelerin herhangi bir zararlı kimyasal katkı maddesi içermediğine de değinerek burada kullanılan güvenli malzemenin ayrıca önemine değindi, çocuk oyun alanıyla birlikte yine poliklinikler alanında bulunan emzirme odalarının modernize edildiğini ve daha hijyenik bir ortamın Anne ve bebeklere sunulduğuna vurgu yaptı. Narlı, son olarak Türkiye'de 1 milyon 200 bin bebeğin dünyaya geldiğini bu bebeklerin hasta olmasalar bile ilk yıllarında kontroller için yine hastaneler geldiklerini dile getirerek, poliklinikler bünyesinde ileriki dönemde 0-2 yaş arası kreşi için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener ise öğrencilerle birlikte böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, ortaya çıkan bu çocuk oyun alanının çok anlamlı olduğuna dikkati çekti. Öğülener, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğinin de altını çizdi.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da Üniversite içerisinde ki Fakültelerin birbirleriyle olan ortaklaşa çalışmalarının Çukurova Üniversitesi'nin marka değerini bir kez daha üst seviyelere taşıdığına dikkati çekerek, çocuklar için yapılan bu oyun alanının son derece önemli ve Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu belirtti. Erdoğan bu bağlamda bu projeye katkı koyan ve gerçekleşmesini sağlayan tüm kesimlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardında çocuk oyun alanı ve emzirme odasının kurdele kesilerek hizmete açıldı.