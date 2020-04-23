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Çocuklar bayramı uzaktan kutladı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocuklar, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını da uzaktan kutladı.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de okullar 23 Mart tarihinden itibaren kapatılarak uzaktan internet üzerinden eğitime geçildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da hem eğitiminin uzaktan olması hem de sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle çocuklar da bayramı uzaktan kutladı. Gelişen teknolojiyle birlikte çocuklar, bayramı kutladıkları ve İstiklal Marşını söyledikleri videoları çekip öğretmenlerine gönderdi. Çocuklar çektikleri videolarda Türk Bayrağı ya da Atatürk posteri kullandığı görüldü.

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