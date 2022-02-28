Çocuklar cesedi korkulu gözlerle izledi

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza yerine onlarca kişi gelirken, çocukların korkulu gözlerle cesedi görmeye çalışması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan Zeki Şahbaz (70), yaya yolunun olmadığı yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halinde olan Alperen E. (19) yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı. Otomobilin üzerinde 50 metre boyunca giden Şahbaz, daha sonra yaya yolunun olduğu yerde yola düştü. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobildeki yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şahbaz'ın cansız bedeninin cenaze aracına konulduğu anları, mahalle sakinlerinin çocuklarıyla birlikte film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Polisin uyarılarına rağmen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Zeki Şahbaz'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.