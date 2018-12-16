"Çocuklar ekranla değil akranla büyüsün" etkinliği

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çocuk şenliğinde, "Sizleri çıkmaz sokaklara çekmek isteyenlere, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları kazandırmak isteyenlere kulak asmayın. Onları en yakınınızdaki büyüklerinize ve polisimize bildirin" dedi.

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, çocukların birbirleriyle kaynaşıp, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanan "Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar" konulu çocuk şenliği ve kahvaltı programı etkinliğine katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kurum görevlileri, Suriyeliler ile şehit ve gazilerin çocukları ile koruyucu aile kapsamındaki çocuklar ve aileleri ile sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı etkinlikte konuşan Vali Demirtaş, çocukların; saflığın, mutluluğun, neşenin ve gülümsemenin birer timsali olduğunu ifade etti.

Vali Demirtaş, "Sevgili çocuklar, öncelikle bu anlamlı programda, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bugün soframızda, vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocukları ile koruyucu aile kapsamındaki evlatlarımız, sosyal ve ekonomik destek sağladığımız çocuklarımız ve Suriyeli misafirlerimizin çocukları bir arada bulunuyor. Farklı coğrafyalardan, farklı kesimlerden arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle bir aradasınız. Bugün sizin gününüz. Gülün, eğlenin, sohbet edin, birbirinizi tanıyın ve kaynaşın. Yalnız aynı ekmeği, aynı suyu paylaştığınızı ve milletimizin, devletimizin açtığı sevgi, huzur ve güven sofrasının etrafında buluştuğunuzu unutmayın. Biliniz ki bu sofra birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasıdır. Bu sofra hep birlikte, el ele geleceğe yürüyen büyük ve güçlü Türkiye'nin sofrasıdır. O sebeple Rabbim soframıza Halil İbrahim bereketi; sizlere iyilik ve güzellikler versin."

Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Sizleri çıkmaz sokaklara çekmek isteyenlere, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları kazandırmak isteyenlere kulak asmayın. Onları en yakınınızdaki büyüklerinize ve polisimize bildirin. Dünyanın her yerinde, her coğrafyasında çocuk saflığından, gülümsemesinden, mutluluğundan daha kıymetli hiçbir şeyin olmadığını, kan ve kinle kirlenen bu dünyayı ancak sizlerin tebessümlerinin temizleyeceğini aklınızdan asla çıkarmayın."

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından, 'çocuk şenliği ve kahvaltı programı', çocuklara yönelik ikramlar, yarışmalar ve animasyon gösterileriyle sürdü.