Çocuklar "Garfield Trafikte" oyunuyla eğlenip öğrendi

Yüreğir Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ilçedeki çocukları ücretsiz olarak "Garfield Trafikte" isimli oyunla buluşturdu.

Yel Değirmeni Oyuncuları tarafından Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde iki seans olarak sahnelenen "Garfield Trafikte" isimli oyunda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Trafik kurallarını Garfield'ın da tembelliğinden yola çıkarak anlatan oyun çocuklara unutamayacakları bir eğlence yaşattı. Müzikal, eğitsel yönü olan oyun büyük beğeni topladı.

Oyunu çocuklarla birlikte izleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Trafik kurallarının hayatımızdaki önemini anlatan çok keyifli, eğlenceli, bir o kadar da eğitsel bir oyundu. Yüreğir Kültür Merkezimizde çocuklarımızla birlikte izledik. Yavrularımızın sevinçleri, mutlulukları görülmeye değerdi. Yüreğirimize sunduğumuz kültürel ve sanat kapsamındaki etkinliklerimiz devam edecek. Tiyatro ekibimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.