Çocuklar, parklarını yapan başkanı bayraklarla karşıladı

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuklar kendilerine park yapan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı Türk bayrakları ile karşıladı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İdem ile Dikili Mahallelerine çocuk parkı yapıldı. Belediye Başkanı Kazım Özgan'da parklar ile yapılan gasilhanenin açılışına katıldı. Çocukların bayraklarla karşıladığı Başkan Özgan onlara kitap hediye edip mutluluklarına ortak oldu.

Belediyeden aldıkları hizmetler için teşekkür eden İdem Mahalle Muhtarı Gürset Yalçın," Biz, başkanımızın hizmetlerinden memnunuz. Her zaman isteklerimizi dinliyor ve elinden geleni yapıyor. Köyümüzün eksikleri var başkanımıza söylüyoruz sırayla yapıyor. Her zaman destekçisiyiz, meydanı kimseye bırakmayacaktır. Başkanımızın yaptığını kimse yapamadı. Çocuklar istedi başkanda yaptı, çocukları güldürdün ya Allah'ta seni güldürsün.” dedi.

Dikili Mahalle Muhtarı Abdullah Çetin de “Başkanımızdan sağ olsun söyledik yaptı, çok güzel bir park ve spor alanı oldu. Yapılan bu park ile çocuklarımızın yüzü güldü. Köylüm adına teşekkür ederim. Köyümüze bir taziye ve düğün gibi toplantıların yapılabileceği bir yer yapmak istiyoruz, bunun için başkanımızdan da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmeti en uzak köyden başlayarak Kozan merkeze doğru yaptıklarını kaydeden Başkan Özgan, “ İdem'de ve Dikili'de yapılan parkların yanı sıra birde gasılhane açılışı yaptık. Onların bahanesi ile asıl olan sizleri görmek için bugün bu güzel iki köyümüzü ziyaret etmek istedik. Çocuklarımızın oyun oynaması lazım onlar için burada koşup oynayabilecekleri bir alan yaptık. Hatta sahanın çizgilerini de kendileri çizmişler o da çok hoşuma gitti. Çocuklarımıza hep şunu söylüyorum bende köylü çocuğuyum, köy okulunda okudum, çobanlık yaptım. Kendilerine hedef koysunlar, iyi çalışsınlar doktor, mühendis ya da idareci ne isterlerse olabilirler ” dedi.

Vatandaşların isteklerine de değinen Başkan Özgan, “Köylü kardeşlerimizin isteklerini de dinledik bizimle ilgili olanlarla ilgileneceğiz. Büyükşehir belediyesine ait işler için de görüşeceğim. Taziye evi içinde elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.