İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklar römork havuzda serinliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çocuklar, havuza dönüştürülen römorkta serinliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuklar, havuza dönüştürülen römorkta serinliyor.


Kozan'a bağlı Eskikabasakal Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Yılmaz ailesi sıcaklar ile birlikte çocuklarını mutlu etmek için hasadı tamamlanan buğday sonrası kullandıkları traktör römorkunu seyyar havuza dönüştürdü. Sıcaktan bunalan çocuklar römork havuzda doyasıya eğlendi.


Seyfullah Yılmaz, yeğenleri ve çocukları mutlu olsun diye römorktan havuz yaptıklarını belirterek, “Köyümüzde havuz yok. Havalar sıcak. Denize gidemiyoruz. Biz çiftçiyiz çalışıyoruz. Çiftçi çocuğunun eğlencesi oldu. Köyde sürekli iş oluyor. Çocuklar çok seviniyor. Köyden tüm çocuklar geliyor eğleniyorlar” dedi.


Çocuklardan ise röpork havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.