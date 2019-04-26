Çocuklar sanayiyi resimlerle anlattı

Köklü bir sanayi geçmişi bulunan ve sanayinin geliştiği ilk kentler arasında yer alan Adana'da, sanayi bilincinin küçük yaşlardan itibaren gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen “Sanayi” temalı resim yarışması sonuçlandı.

AOSB Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Adana il genelinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında düzenlenen ve toplamda 1258 eserin yarıştığı yarışmanın ödül töreni AOSB Seyhan Salonu'nda gerçekleşti. Dereceye giren eserler ise AOSB Fuaye Alanında sergilendi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Mehmet Nedim Büyüknacar'ın ev sahipliğindeki törene; Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yaptığı açılış konuşmasında, “Memleketimize hepimizin borcu var. Bu nedenle memleketimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunların çok küçük örneklerinden biri için de buradayız. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sanayi temalı resim yarışmamızda hem çocuklarımız yeteneklerini ortaya çıkarsınlar hem de organize sanayimizi tanısınlar istiyoruz. Bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Gönül Ferhat Baykara İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Nil Asya Avcı keman resitali sunduktan sonra ödül törenine geçildi.

İlk, orta ve lise olmak üzere üç kategoride jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her kategoride ilk üç derecenin yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Vali Yardımcısı Murat Süzen, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve törene katılan diğer davetlilerin elinden aldı.

Her kategoride 1. olan öğrencilere 3.000,00 TL, 2. olan öğrencilere 2.000,00 TL, 3. olan öğrencilere 1.000,00 TL, Mansiyon ve Jüri Özel ödülü kazanan 6 öğrenciye 500,00 TL değerinde hediye çekleri verildi.

Sanayiyi en iyi anlatanlar

Sanayiyi resimleriyle en iyi anlayıp dereceye giren öğrenciler ile okulları şöyle:

İlkokul kategorisi:

Birinci: Hamide Nur Akbulut (İnönü İlkokulu)

İkinci: Sedef Su Akdeniz (İsmail Hazar İlkokulu)

Üçüncü: Ozan Beyaztaş (Çukurova İMKB İlkokulu)

Mansiyon ödülü: İnci Arık (Gönül Ferhat Baykara İlkokulu)

Jüri Özel Ödülü: Eymen Aykan (Mimar Kemal İlkokulu)

Ortaokul kategorisi:

Birinci: Gülin Melek (AGİAD Ortaokulu)

İkinci: Zeynep Esma Kakilli (Teyfik Ayser Canbolat Ortaokulu)

Üçüncü: Melike Özdemir (Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu)

Mansiyon ödülü: Bülent Güdükboy (Recep Birsin Özen Ortaokulu)

Jüri Özel Ödülü: Gülbeyaz Çelik (Şehit Adem Oğuz Ortaokulu)

Lise kategorisi:

Birinci: Oruç Efe Akgöz (75.Yıl Anadolu Lisesi)

İkinci: Sıla Somer (Adana Seyhan İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi)

Üçüncü: Tuğba Künkül (Dr. Mehmet Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi)

Mansiyon ödülü: Buse Güncan (Dr. Mehmet Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi)

Jüri Özel Ödülü: Velat Pişkin (Doğankent Anadolu Lisesi)