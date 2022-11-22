"Çocuklar üşümesin" diye bere ve atkı dağıttılar

Adana'nın Pozantı ilçesinin kırsal kesiminde eğitim gören öğrencilere yardımseverlerin ördüğü bere ve atkılar dağıtıldı.

Daha öncede merkezden uzak köy okullarına kütüphane donanımı, matematik eğitimi gibi katkı sağlayan Eğitime Sosyal Katkı Derneği, bu kez Pozantı'da Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki köy okuluna yardım eli uzattı.

Derneğin başkanı Şaziment Demirkıran, sadece öğrencilere burs vermekle kalmıyor farklı yerlerden gelen destekleri de değerlendirdiklerini belirterek, “20 yıldır tek başına yaptığı çalışmaları son beş yıldır Türkiye genelinde yaygınlaştırarak ‘İyilik Örüyorum' adı altında platform haline dönüştüren Ferda Yertut ve Adana Temsilcisi Esin Hanımın kendi imkanlarıyla veya bağışlarla gelen yünlerle ördükleri bere ve atkıları Aşçıbekirli'deki çocuklarımıza vermek için Pozantı'ya geldik. Araçla ulaşamadığımız Aşçıbekirli'deki çocuklar için yetkililer ile Belemedik'te buluştuk. Öğrenmeye hevesli çocuklara kitap yardımı yaparken, üşümesinler diye İyilik Örüyorum Platformu'nun el emeği göz nuru çalışmalarını bursiyerlerimiz ve üyelerimizle birlikte dağıtma zevkini yaşadık” dedi.