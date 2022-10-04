Çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla sağlıklı bir toplum hedefiyle Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gezici ekipler, ilçenin mahalleye dönüştürülen eski köylerinde yaşayan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taramalarda uzman diş hekimleri, 0-14 yaş aralığındaki çocukların hem muayenelerini gerçekleştiriyor hem de ağız ve diş sağlığı sorunu yaşayan çocukların sağlığına kavuşması için basit müdahaleleri yapıyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda ciddi sorunlar yaşayan çocuklar ise bilgilendirilerek, hastaneye yönlendiriliyor.

Tarama çalışmalarında çocuklar ağız ve diş sağlığının korunmasıyla ilgili bilinçlendirilirken, diş fırçası ve diş macunundan oluşan setler armağan ediliyor. Doğru diş fırçalama eğitiminin de verildiği çalışmalarda “Çocuklar İçin Nutuk” kitabı da armağan ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve bugüne dek Karayusuflu, Gölbaşı, Karakuyu, Kuyumcular, Kayışlı mahallelerinde gerçekleştirilen taramaların kent merkezine uzak olan kırsal mahallelerin tamamında yapılacağını belirten Başkan Akay, ağız ve diş sağlığının en çok ihmal edilen sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Tarama çalışmalarının çocukların ağız ve diş sağlığı konusundaki sorunlarını belirleyip gerekli önlemlerin alınması konusunda çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Yaptığımız çalışma bir tür koruyucu bir sağlık hizmeti. Ağız ve diş sağlığı sorunları insanların yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Yaptığımız çalışmalarda hem çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz, hem ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşayan çocukları belirleyip sağlık hizmeti almasına aracılık ederek yaşam kalitelerinin artmasını, hem de çocukların hekimlere yönelik ön yargılardan kurtulmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz Seyhan'da sağlıklı bir toplum hedefine katkıda bulunmak” dedi.