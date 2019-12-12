Çocuklara diş sağlığının önemi anlatıldı

Çukurova Sağlık Günleri kapsamında Çukurova Belediyesi'nin Diş Hekimleri Odası birlikte düzenlediği etkinlikte Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde miniklere diş sağlığı eğitimi verildi.

Etkinliğin ilki Belediye Evleri Semt Kreşinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Adana Diş Hekimleri Odası ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Çetin, miniklerin isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Çetin, çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye ederek onlardan günde en az iki kez dişlerini fırçalama sözü aldı. Diş macunu ve diş fırçalarını alan çocuklar Başkan Soner Çetin'e hep bir ağızdan teşekkür etti.

Ardından Adana Diş Hekimleri Odası'na üye diş hekimleri çocuklara diş sağlığının önemini anlattı. Nasıl diş fırçalanacağını da öğreten diş hekimleri erken yaşta diş fırçalama alışkanlığının kazanılmasının önemini vurguladı.