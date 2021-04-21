Çocuklara diş taraması

Sağlık İşleri Müdürlüğü gezici sağlık ekiplerinin Seyhan'ın mahalleye dönüştürülen köylerinde yaşayan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması çalışmaları aralıksız sürüyor. Tarama çalışmalarında 0-14 yaş aralığındaki çocukların muayeneleri, uzman diş hekimleri tarafından hijyen kurallarına özen gösterilerek gerçekleştirilirken, çocuklara diş fırçası ve belediye kreşlerinde üretilen oyuncaklar armağan edilip doğru diş fırçalama eğitimi veriliyor.

Koruyucu sağlık hizmeti

Tarama çalışmalarına katılan Başkan Akay, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı için önemine dikkati çekti. Seyhan Belediyesi'nin ağız ve diş sağlığı taraması çalışmasının da koruyucu sağlık hizmeti olduğunu dile getiren Başkan Akay, “Amacımız küçük yaştaki çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda başlayan ve başlayabilecek sorunlarını tespit edip önlemlerin alınmasını sağlamak” dedi.

Ağız ve diş sağlığı taramasının bir amacının da çocukların doktordan korkmamalarını sağlamak olduğunu aktaran Akay, küçük yaştaki çocukların iğne yapan doktor imgesiyle korkutulmasının ileri yaşlarda travmaya ve sonrasında da fobiye dönüşebildiğini vurguladı. Akay, “Travmaya bağlı olarak ortaya çıkan fobi yıllarca sürebiliyor. Uzman diş hekimlerimizin gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı taramasıyla hem çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç yaratmaya hem de doktorların korkulacak kişiler olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız işin onların canlarını acıtacak değil aksine onlar için bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu da bizim toplumsal görevlerimizden biri” şeklinde konuştu.