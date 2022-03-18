Çocuklara eğitim parkında trafik kuralları öğretiliyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bahçeye kurulan “Çocuk Trafik Eğitim Parkında” geleceğin bilinçli sürücülerini ve yayalarını yetiştiriyor. Polis okullardan gelen çocuklara parkta hem sürücülerin hem de yayaların uyması gereken kuralları tek tek anlatıyor. Çocuklara önce kırmızı ışık eğitimi daha sonra ise bir araca binildiğinde ilk önce yapılması gerekenin emniyet kemeri takmak olduğu anlatılıyor. Polis, emniyet kemerinin yaşanılacak bir kazada hayat kurtaracak en önemli gereç olduğunu da çocuklara vurguluyor. Bunların dışında sürücülerin yayalara geçitlerde yol vermesi gerektiği, hızlı araç kullanılmaması gerektiği tek tek anlatılıyor.