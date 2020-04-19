Çocuklara emniyet müdüründen çikolata

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile ulaşarak çikolata, cips ve uçurtma istedi. Aktaş, çocukların isteğini kırmayarak isteklerini Toplum Destekli Polislik ekipleriyle gönderdi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 31 ilde cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Kısıtlama nedeniyle bazı isteklerini ailelerine aldıramayan çocuklar, televizyondan çocukları çok sevdiğini gördükleri Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail attı. Mailde kimi çocuk cips, kimi kola, kimi uçurtma, kimi ise çikolata istedi. Bu mailleri gören Aktaş, hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların isteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipler hemen çocukların isteklerini alarak evlerine gitti. Çocuklara tek tek istedikleri teslim edildi.

Çikolata isteyen 8 yaşındaki Melis Öcal, kendisi ve ailesinin dışarı çıkamadığını ancak canının çikolata istediğini belirterek, "Zafer amcamın da televizyonlardan çocuklara yardım ettiğini gördüm ve babamla birlikte ona mail atıp çikolata istedim. Bir süre sonra kapı çaldı, kapıyı açtığımızda polis vardı. Önce ben korktum ama sonra benim isteğimi yerine getirdiklerini öğrenince çok mutlu oldum. Zafer amcama çok teşekkür ediyorum" dedi.