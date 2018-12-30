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Çocuklara imeceyle hediye

Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy’de hayırsever Mehmet Güven’in öncülüğünde temin edilen yeni kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy'de hayırsever Mehmet Güven'in öncülüğünde temin edilen yeni kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı.


Okullarını el birliğiyle yenileyen, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtan Yeşilköylü hayırseverler, kanaat önderi Mehmet Güven'in çağırısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları yılbaşı öncesi çocuklara hediye etti.


Adana, Mersin ve Hatay'dan gelip, Yeşilköy'de spor salonunda yapılan etkinlikte bir araya gelen çocukların sevincini paylaşan Mehmet Güven, onlara 20'şer lira da harçlık verdi.


Hediye dağıtımı gün boyu devam ederken, müzikli danslı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Hayatlarında ilk kez palyaço gören çocuklar, şarkılar söyleyip, dans ederek eğlendi.

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