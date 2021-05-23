Çocuklara "oyun terapisi"

Çukurova Belediyesi, psikolojik sorun yaşayan çocukları, "oyun terapisi"yle tedavi ettiriyor.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli psikologlar, Belediye Başkanı Soner Çetin'e gelen talepler neticesinde harekete geçerek, çocuklar için özel programlar dahilinde psikolojik yardımlar vermeye başladı.

Bu kapsamda Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde bulunan danışma merkezinde çocuklar için özel oyun odaları kuruldu. Belediye psikologları oyun odalarında psikolojik sorunlar yaşayan çocukları birebir “oyun terapisi” adı verilen yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyor.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı psikolog Kader Alp, çocukların yaşadıkları sorunları yetişkinler gibi ifade edemediğini, fakat oyuncaklarla oynayarak psikolog gözetiminde bunu ifade edebileceğini söyledi. Oyun terapisinin çocuklarda işlevsellik sağlanan her alanda, mevcut sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen özel bir terapi yöntemi olduğunu söyleyen Alp, çocukların sosyal becerilerini duygu ve düşüncelerini rahatça oyunlarla koyabileceğini, bu yönde yine oyunlarla çözümler üretilebileceğini anlattı.

Belediye Başkanı Soner Çetin ise sorun yaşayan ve yaşları 2 ila 12 yaş arasında olan çocukları, anne ve babalarının ücretsiz terapilere getirebileceğini, bunun içinde ilgili müdürlüğü arayarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.