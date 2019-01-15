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Çocuklara oyunla girişimcilik eğitimi

Adana’da Çukurova Kaymakamlığının da ortak olduğu uluslararası "Kid Venture" adlı projeyle 6-10 yaş arasındaki çocuklar girişimcilik eğitimi alacak.

Adana'da Çukurova Kaymakamlığının da ortak olduğu uluslararası "Kid Venture" adlı projeyle 6-10 yaş arasındaki çocuklar girişimcilik eğitimi alacak.


Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilen 3 yıllık proje 2 yılını tamamladı.


Kid Venture Projesi Birleşik Krallık'tan Kingston Üniversitesi tarafından koordine ediliyor. Türkiye'den Çukurova Kaymakamlığı, Yunanistan'dan Batı Makedonya Üniversitesi, Portekiz'den ADV Danışmanlık ve Boon Danışmanlık, İtalya'dan Scuole Maestre Pie Addolorata ve Çek Cumhuriyeti'nden ZS Jeovnice İlkokulu görev alıyor.


6-10 yaş arası çocuklara yönelik girişimcilik eğitimi ücretsiz bir online oyun ile desteklenirken, proje kapsamında, genç girişimcilerin ekipleri bir oyuncak robot geliştirmek ve onu başarıyla piyasaya sürmek için bir misyon üstleniyor.


Projenin temel amacının resmi ve gayrı resmi eğitim ortamlarına basitçe uygulanabilen 6-10 yaş arası “Çocukların Girişimcilik Eğitimi” için yenilikçi bir bilgisayar oyunu hazırlamak olduğu belirtilerek, projenin oyuna nasıl erişileceği ve oynanacağı konusunda açık talimatlar içeren bir oyun el kitabının hazırlandığı bildirildi. Ayrıca öğretmenler ve eğiticilere yardımcı olmak için sınıf içi öğrenme oyununun kullanımı için yönergeler içeren bir uygulama kılavuzu da oluşturuldu.


Proje kapsamında öğretmenlerin ve eğitmenlerin eğitimi ve öğrencilerle yapılan testleri içeren bir pilot uygulama başlatıldı. Çukurova ilçesinde İMKB, Tabipler Odası, Hacı Nazım Turgut, Attila ve Alparslan ilkokullarındaki öğretmenlere eğitim verilerek 3 ve 4. sınıftan seçilen öğrencilere uygulama yapıldı.

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