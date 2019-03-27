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Çocuklara saldırmasın diye horozu ağaca bağladılar

Adana’da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da bir evin bahçesinde bulunan horozun iple ayağından ağaca bağlanması görenleri hayrete düşürdü.


Merkez Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde horozun ayağından iple ağaca bağlanması görenlerin dikkatini çekti. Horoz ipten kurtulmak istese de sıkı sıkıya bağlandığı için başarılı olamadı. Horozun sahibi de serbest bıraktıkları zaman çocuklara saldırdığı için horozu iple bağladıklarını söyledi.

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