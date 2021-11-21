İhlas Haber Ajansı

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Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verdi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü içerisinde bulunan “Çocuk Trafik Eğitim Parkında” çocukların trafik bilinci gelişmesi için eğitim verildi. Polis çocuklara sırasıyla sinyalizasyonun olduğu yerde nasıl geçileceğini, yaya yolunun nasıl kullanılacağını tek tek anlattı. Ayrıca çocuklara eğitim parkında bir yol üzerinde üst geçit bulunması halinde buranın kullanılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.


Çocuklar, trafik parkında hem eğlendiklerini hem de eğitim aldıklarını söyledi.

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