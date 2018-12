Çocuklarda böbrek nakli kursu Adana'da yapıldı

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Çocuk Nefroloji Derneği iş birliğiyle, çocuk hastalardaki kronik böbrek yetmezliği konusunda en iyi tedavi olan böbrek nakli alanında çalışan hekimler için ‘Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu' gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aytül Noyan, programda yaptığı konuşmada, ülkenin çok iyi hekimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Biz doktorlar bilime ulaşmaya ve bu bilimi hastalarımızın hizmetine sunmaya gayret etmeliyiz. Çocuk Nefroloji Derneği'nin düzenlediği çocuklarda böbrek nakli kursunda destekleri için Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Transplantasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal'a, değerli dekanımız ve merkez müdürümüze teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel ve yönetim kurulu üyelerine bilimsel kalitesi yüksek bu toplantıyı kurumumuzda gerçekleştirdikleri için meslektaşlarım ve hastalarım adına teşekkür ederim. Toplantıları anlamlı kılan katılımcıların ilgisidir. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kalkıp gelerek toplantımızı katılan siz değerli katılımcılara da üniversitem, şehirim adına teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Ruhan Düşünsel de bilimsel kongre ve şölen tadında olan toplantıların çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bugün burada gerçekten büyük mutluluk yaşamaktayım. Çünkü çocuk nefrolojisinin bütün duayen hocaları aramızda. Translasyonun başlatıcı hocamız burada ve genç meslektaşlarımız burada. Yani ben bu birlikteliği nesillerin buluşması diyorum. Onun için çok mutluyum. Arkamızda çok güçlü hocalarımız var. Önümüzde de genç dinamik ve çalışkan bir ekibimiz var” diye konuştu.

“Türkiye'de Böbrek Nakli” konusunda ilklere imza atan Prof. Dr. Mehmet Haberal anlattı.

Türkiye'deki böbrek nakli hakkında bilgiler veren Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği'nin Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Türk Nefroloji Derneği'nin rakamları baz alındığında; yılda 3200 civarında böbrek nakli gerçekleşiyor. Bu rakamlar içerisinde pediatrik nakil yüzde 6-7 diyebiliriz. Esasında bunun olması gereken sayısı yüzde 10-15 arasında olması gerekiyor" diye konuştu.

Genç meslektaşlarına da nasihatte bulunan Prof. Dr. Haberal, “Kendiniz geliştirmek için burada yok yok. Sizde her türlü şeyi görüyorsunuz hiç bir mazeretiniz olmaz ne isterseniz hepsi var. Dolayısıyla burada yetişeceksiniz dünyanın neresine giderseniz gidin biz Başkent Üniversitesi'nden geliyoruz dediğiniz zaman hemen tüm kapılar size açılacak. Ben bütün öğrencilerime de söylüyorum usta olmak istiyorsanız çok iyi çırak olmanız lazım. Mutlaka çok hasta göreceksiniz ve çok çalışacaksınız örneğin acile gideceksiniz acilde çok çalışacaksınız. Çünkü oraya her türlü hasta geliyor. Burada öğreneceklerinizin hepsini rahatlıkla dünyanın her tarafında uygulayabilir durumdasınız. Dolayısıyla bizdeki öğrenciler sizlerin şansı hakikaten siz istediğiniz kadar. Hasta görebilirsiniz. İstediğiniz kadar araştırma yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Türkiye'deki ilk organ nakli deneyimini anlatan Prof. Dr. Haberal, Türkiye'de böbrek naklini nasıl yaptıklarını ve organ nakli sürecinin nasıl geliştiğini genç meslektaşlarına anlattı.

Çocuk Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen bu kursa, 2 gün boyunca 7 oturumda Türkiye genelinden birçok uzman doktor, konuşmacı ve izleyici olarak katıldı. Düzenlenen etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

