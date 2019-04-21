Çocuklardan resim ve rölyef sergisi

ATOSEV Tesislerinde düzenlenen sergi açılışına Vali Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Sergide Vali Demirtaş, çocukların el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyerek eserler hakkında bilgiler aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, devletin şefkatli kollarında büyüyen çocukların sosyal, sanatsal, sportif ve kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen her türlü etkinliğin destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Son yıllarda özellikle sosyal hizmetler konusunda yapılan atılımlarla önemli bir aşama kaydedildiğini ifade eden Vali Demirtaş, çocukların, yaşlıların ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yaşam standardını en üst seviyelere çıkartarak onların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için ilgili tüm kurum yetkililerinin gece gündüz demeden azami gayreti gösterdiğini kaydetti.

Açılışın ardından Beyhan Demirtaş çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.