Çocukları ağlatan hediye

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün düzenlediği ve dezavantajlı ailelerin çocuklarının bulunduğu 8 okuldan 96 kız öğrencinin katıldığı "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvası sonunda birinci olan takımın oyuncularından bazıları şampiyonluk hediyesi olarak kendilerine verilen bisikletler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kız öğrencilerin sosyal hayata katılması ve suç ile kötü alışkanlıklardan uzak durması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde 2" projesi kapsamında "Haydi Kızlar Hentbola" turnuvası 24 Nisan tarihinde dezavantajlı ailelerin çocuklarının bulunduğu 8 okuldan 96 kız öğrencinin katılımıyla Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda başladı.

Turnuva sonunda rakiplerini yenen Ada Sokağı ile Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu finalde karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Ada Sokağı Ortaokulu maçı kazanarak şampiyon oldu. Polis şampiyon olan takımın oyuncularına kupa ve madalya verirken 11 bisiklet de hediye etti. Maçın bitimiyle büyük bir sevinç yaşayan şampiyon takımın sevinci bisiklet hediyesini görünce ikiye katlandı. Bazı öğrenciler sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Meryem Yeşil isimli öğrenci, "Çok mutluyum şampiyon olduk ve bisiklet kazandık. Bisikletim yok, almayı çok istiyordum ve burada aldım" dedi.

Duru Taysever ise "Çok mutluyum emeğimizin karşılığını aldık. Bisikletimiz vardı ablamla birlikte kullanıyorduk ama artık ikimizinde bisikleti var birlikte süreceğiz" diye konuştu.

Selina Söndüren de "Çok mutlu oldum bisikleti kazandık. Evde bisikletim vardı ama biraz küçüktü şimdi daha büyük bir bisikletim oldu çok mutluyum" şeklinde konuştu

Öykü Altınkılıç ise "Benim bisikletim yoktu kazanmak için çok çalıştık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Spor salonu yoktu okulun önünde beton zeminde çalıştık bazen düştüğümüz zamanlar oldu. Artık bisikletim var çok mutluyum arkadaşlarımla beraber süreceğim. Daha önce bisikletim olmadığı için süremiyordum mesela arkadaşlarım markete bisikletle giderken ben yürüyerek gidiyordum çok değişik bir his yani" dedi.

Defne Keklik sevinçten ağlayarak şunları söyledi:

"İlk defa bisikletim olacak. Bu turnuvada çok heyecanlandık kazandık çok mutluyuz. Annem çalışmıyor babam halde komisyon işi yapıyor. Bisikletleri bu maçta kazanarak elde ettiğimiz için çok mutluyuz."

Arzu Ağırman ise "Benim bisikletim yoktu ama şuan olduğu için çok mutluyum. Annem ve babam da alabilirdi ama bu sevinci burada yaşamak çok güzel bir heyecan emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ada Sokağı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nesimi Dağdoğan turnuvanın kız çocuklarına yönelik olmasının çok anlamlı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bir erkeği değiştirirseniz bir erkek değişmiş olur ama bir kızı değiştirirsek bu toplumun genelinin değiştirmiş oluruz. Kızlarımıza öz güven vermesi açısından yapılan bu turnuvayı çok değerli buluyorum. Güney Adana bölgesindeyiz, bu çocukların buna gerçekten ihtiyacı vardı bu turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Dezavantajlı bölgelerdeyiz bu çocukların bu tarz şeylere çok ihtiyacı var çünkü E-5 yolunun diğer tarafına geçmemiş çocuklar bunlar. Etrafımız portakal bahçesi ve ailelerin ekonomik durumları genelde zayıf ve bu anlamda bu bölgelere daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Bazı çocuklarımız gözyaşlarını tutamadı çünkü çok heyecanlılardı. Sabah kalktıklarında bana dediler ki, hocam uyuyamadık kazanmak istiyoruz diye konuşuyorlardı çocuklar. Bende çok heyecanlandım tüylerim diken, diken oldu. Çocuklarım adına çok mutluyum değer gördüler emniyetimize sonsuz teşekkür ediyorum."