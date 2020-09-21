İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukları okula çocuk polisi götürdü

Yeni tip korona virüs nedeniyle gecikmeli olarak okula başlayan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini, çocuk polisi okula götürdü.


Virüs nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı gecikmeli olarak önce haftada bir daha sonra haftada iki gün şekliyle anaokulu ve birinci sınıflar için bugün başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ilk günde güvenli bir şekilde okula gitmesi için denetimlerini artırdı. Polis okula gelen çocukları da karşıdan karşıya geçirip onları sınıflarına kadar götürdü. Bazı çocukları polis okul çıkışı evlerine bıraktı. Polis okul yakınındaki iş yerlerini de denetleyip, öğrenciler için sakıncalı ürünlerin satılıp satılmadığını kontrol etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.