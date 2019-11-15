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Çocukların ara tatil sevinci

Türkiye’de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.

Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.


Türkiye'de ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.


15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.


Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü.

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