Çocukların duyarlı davranışı yavru köpekleri kurtardı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kayalıklar altına sıkışan yavru köpekleri mahalledeki çocukların haber vermesi ile cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tavsantepe Mahallesi 24 Kasım Evleri bölgesinde onayan çocuklar, kayalıklar altında doğum yapan köpeğin yavrularının bulunduğu alanda sıkıştığını görünce çevredekilere haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Cankur ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma soncu kayalık altında kalan yavruları kurtararak annelerine kavuşturdu.

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nevra Ünlü, mahallenin duyarlı çocuklarına ve Cankur ekiplerine teşekkür ederek, “Mahallemin gençlerini de Rabbim esirgesin çok güzel yürekli çocuklar hepsi. Gelip bana haber vermeseler sabaha kadar belki ölmüştü yavrular. 1 yavru maalesef ölmüş. Anne ve yavrular şimdi güvenli yerde. Mama, yaş mama eksik etmedim verdim. Bundan sonra kaderleri güzel olsun inşallah” dedi.