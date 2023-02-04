Çocukların kar sevinci

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çocuklar tatilin son günlerinde karın yağmasıyla birlikte kendilerini sokağa atıp kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

2022-2023 eğitim-öğretim yarı yır tatili pazartesi günü sona eriyor. Tatilin son günlerinde Türkiye genelinde başlayan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı bir haftadır etkili olurken, dün gece tekrardan başladı. Gece başlayan kar yağışıyla birlikte çocuklar kendilerini sokaklara atıp kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Bazı çocuklar ise kızakla karda kaymanın keyfini çıkardı.