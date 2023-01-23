Çocukların karne hediyesi Başkan Akay'dan

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının ilk dönemi Cuma günü tamamlandı. Başkan Akay, karnelerini alıp iki haftalık yarıyıl tatiline başlayan Bilgi Evi öğrencilerine sürpriz yaparak, Seyhan Dikimevi'nin ürettiği kışlık kıyafetleri karne hediyesi olarak verdi.

Akay, “bugünümüz ve yarınımız” diye adlandırdığı çocuklara kıyafetleri kendi elleriyle giydirerek hem karne hem de hediye sevincini birlikte yaşayan çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Heyecan ve mutlulukla karnelerini gösteren çocuklar, Başkan Akay'a ikinci dönemde de başarılı olma sözü verdiler.