Çocukların senfoni heyecanı

Adana'da, Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, “Senfonik Adımlar Projesi” kapsamında, dezavantajlı bölge okullarında eğitim gören farklı kademelerden yaklaşık 500 öğrenci, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eğitim konserine katıldı.

Haftanın orkestra şefi Eray İnal, eğitim konserinde sanatçılara eşlik eden öğrencilere müzik enstrümanlarını tanıtıldı. Konserde, farklı bestecilere ait eserler seslendirilirken, öğrenciler ise coşku içerisinde Türk Bayrakları ile eşlik etti. İlk kez senfoni orkestrasıyla tanışan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

Konserin son bölümünde gönüllü bazı öğrenciler sahneye alınarak, orkestra şefliği de yaptı.