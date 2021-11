Çocukların "zil oyununda" bıçaklanan adam yoğun bakımda tedavi görüyor

Adana'da çocukların zile basıp kaçması yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan Hüseyin Avcı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan sağlık personeli kızı Mediha Avcı, “Babamın üzerine 25-30 kişi çullanmış” dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen 18 Kasım günü gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç., arkadaşlarıyla birlikte sokaktaki evlerin zillerine basarak kaçtı. Ziline basılan Hüseyin Avcı (53), evinin önüne çıkıp bağırarak küfretti. Sesi duyan A.Ç.'nin babası Ramazan Ç. (38), elindeki bıçakla Avcı'nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, A.Ç. ve Hüseyin Avcı bıçaklandı. Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

Kızı bir an olsun babasını bırakmadı

Hüseyin Avcı'nın kızı Mediha Avcı'nın (28) durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada sağlık personeli Mediha Avcı, babasını bir an olsun yalnız bırakmadı.

İlk olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Avcı, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hüseyin Avcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürerken Ramazan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mediha Avcı, babasının 4 bıçak darbesi aldığını, hastanede ameliyat edildiğini ve ardından akciğerine tüp takıldığını söyledi. Avcı, “Bizim evimizin yaklaşık 1 haftadır geceleri kapı ziline basıp kaçıyorlar. Babam da şans eseri o gün uyandı ve evden pijamalarıyla yola koştu. Ancak o kişiler kaçtığında babam Ramazan Ç.'ye dönüp, ‘Komşu, gördünüz mü, tanıyor musunuz' diye sorduğunda' onlar da ‘Biz senin nereden komşun oluyoruz' diyerek babamın üstüne tükürerek, hakaret ederek babamın üzerine 25-30 kişi çullanmış. Aynı mahallede oturuyoruz ama biz tanımayız, konuşmuşluğumuz yok. Husumet de yok. O gece nasıl bir şey yaptılar, neyin hırsı varsa artık babamı yaraladılar” diye konuştu.

Babasının olaydan sonra kanlar içerisinde eve geldiğini söyleyen Avcı, “Ben babamı yolda gördüğümde yaralanmış olduğunu idrak edemedim. Arkasından taşlarla saldırmaya çalıştılar. Şikayetçi oldum. Yasal süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama adaletin tecelli edeceğini inanıyorum” dedi.

“Babamın evin içerisindeki kanı duruyor”

Sağlık personeli olduğu için babası ambulansa kaldırılırken bir an olsun onu bırakmadığını aktaran Mediha Avcı, “Babası olunca insanın o anda dünyası duruyor. Ben babam yere yığıldığında kanamasını durdurmak için baskı uygulayamadım. Babam ruhsatlı tüfeğiyle bizi korumak için havaya ateş etmek zorunda kaldı. Zaten ondan sonra da babam yere yığıldı. Babamın halen evin içerisinde kanı var. Babam yukarıya can havliyle çıktığı için her yer kan. Ben o kanı daha temizlemedim. Umarım babama bunu yaşatan çıkamaz” ifadelerini kullandı.