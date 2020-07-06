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Çocuklarını göremeyince ölmek istedi

Adana’da çocuklarını göremediğini ileri süren bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Adana'da çocuklarını göremediğini ileri süren bir kişi intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası Olcay O., bir süre önce eşiyle boşanmaya karar verdi. Bu nedenle eşi çocuklarını da alıp evi terk etti. Olcay O. eşi evi terk edince çocuklarını göremediğini ileri sürerek bugün oturduğu 9 katlı apartmanın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri dama çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre polise direnen şahıs çocuklarını görmek istediğini söyledi.


Polis kısa süre sora şahsı ikna etti. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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