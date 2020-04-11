Çocuklarının yapamadığını Türkiye Gazetesi dağıtıcıları gerçekleştirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler alınırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları devlet tarafından belirlenen görevlilerin aracılığıyla yapılırken 50 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkiye Gazetesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Adana'da Türkiye gazetesini müşterilerine dağıtan personeller eldiven ve maske takarak görevini yerine getirirken, evlerinden dışarı çıkamayan yaşlıların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye Gazetesi Adana Bürosu'nun ‘0322 346 36 26' numaralı destek hattını arayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde en kısa sürede dağıtıcılar tarafından istekleri yerine getiriliyor.

“Hepimiz memnunuz”

Türkiye Gazetesi Adana Bölge Abone Koordinatörü Mehmet Güven, hizmetleri severek yaptıklarını belirterek, “Okuyucularımıza azim ve gayretle hizmet vermekteyiz. Okuyucularımız bizim abonemiz yerine ailemiz gibidirler. Onlara hizmet vermek, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizi son derece mutlu ediyor. İyi günde olduğu gibi zor günlerde de hizmet vermek lazım. Sadece 65 yaş üzerine değil bütün vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Okuyucularımız ihtiyaçları olduğu durumlarda gazetemizde her gün yayınlanan bölge telefonlarını arayarak bize ulaşabiliyorlar. Dağıtıcılarımız da onların ihtiyaçlarını temin edip getiriyor. Bu durumdan da hepimiz memnunuz” dedi.

“Dağıtıcılar bizim evlatlarımız”

Türkiye Gazetesi'nin 43 yıldır abonesi olan evden yasak nedeniyle dışarı çıkamayıp ihtiyaçları için gazeteyi arayan 66 yaşındaki Fadime Gezen, “1977 yılından bu yana sürekli alıyorum gazeteyi. Eskiden şartlar böyle değildi tabi. Bisiklet ile dağıtıcılar getiriyordu ve biz gazeteyi 1 gün sonra alabiliyorduk. Bu kadar imkan yoktu. Şimdi gününde evimize kadar geliyor. Sokağa çıkamıyoruz ama gazetemiz evimize kadar geliyor. Evlatlarımız uzakta İstanbul'dalar. Dağıtıcılar bizim evlatlarımız gibi. Onlar bize ulaşamıyor ama dağıtıcılar ulaşıyor. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı

“Biz bir aileyiz”

20 yıldır Türkiye Gazetesi'nde dağıtıcılık yapan Osman Aktaş da aile olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımıza isteklerini alıp teslimatlarını yapıyoruz. Abonelerimiz bizi arayınca biz ulaşıp ne istekleri varsa yerlerine getiriyoruz. Biz bir aileyiz sonuçta. Burası 50 yıllık bir kuruluş. Bizde Fadime hanımın evlatlarıyız” diye konuştu.