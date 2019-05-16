Çolak: "Engelleri kaldırarak yaptığınız çalışmalarla gurur duyuyoruz"

Komisyon Başkanı Çolak, “Devletin sağladığı imkanları değerlendirip engelleri kaldırarak, burada olduğu gibi toplum içinde verimli çalışmalar yapmanız çok güzel örnek oluşturuyor, gurur duyuyoruz” dedi.

Mahkeme ve savcılık birimlerinde fedakarca görev yapan engelli personeller, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda unutulmadı. Düzenlenen etkinlikte Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak ile Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü, Musa Ünel ve Atilla Rahimi, adliyenin çeşitli birimlerinde çalışan engelli çalışanlarla bir araya geldi. Engelliler Haftası'nı kutlayan yargı mensupları, engelli personele gül verdi.

Etkinlikte konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Çolak, herkesin temel hak ve özgürlükleri olduğunu belirterek, “Sizlerin en temel hak ve özgürlüklerinizden biri, toplumumuzun gözündeki bu engellerin kalkması. Maalesef engelli dendiği zaman toplumuzun gözünde bu insanların, evlerinde, dört duvar arasında oturmaları gerektiği, dışarıda yaşamalarının zor olduğu düşünülüyor. Ama bu engelleri kaldırıp, sizlerin şu an burada olduğu gibi toplum içerisine katılarak verimli çalışmalar yapmanız, güzel yerlerde bulunmanız toplumda çok güzel örnek oluşturuyor, gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Engelliler Haftasını kutluyor, eşinizle, çocuğunuzla, anne ve babanızla mutlu bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü de, adliyeye yaptıkları hizmetlerinden dolayı engellilere teşekkür etti. Tülü, “Devletimizin verdiği imkanlarla sizleri iş hayatında verimli kılmaya çalışıyoruz. Bizlere, adalet teşkilatına katkı sağlıyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelli çalışanlardan Galip Durmaz ise, devletin engelliler için sağladığı destekler sayesinde memur olduklarını belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Engelli olarak bize böyle bir imkan tanıdı. Hem devletimize hizmet ediyor hem geçimimizi sağlıyor, ailemize katkı sağlıyoruz. Dışarıda vatandaşların gözünde bile işe girdikten sonra saygınlığımız arttı” diye konuştu.