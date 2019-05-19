Çölyak hastalarına glutensiz ekmek ve sütlaç dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Ceyhan'da 3 bin kişilik iftar yemeği verildi.

İftar pragramına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sivil toplum kuruluşu liderleri ile Ceyhanlılar katıldı.

Çölyak hastalarının da davet edildiği iftar yemeğinde glütensiz ekmek ve glutensiz sütlaç dağıtımı gerçekleştirildi.

Ceyhanlılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizi onurlandırdığınız, bizi desteklediğiniz ve Ceyhan'da bizi 1. yaptığınız için size şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu kardeşinizi asli Ceyhanlı sayıp, kendi kardeşiniz sayıp 1. yapmanız benim için çok çok önemliydi. Ramazan ayı mübarek olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Ramazan ayı barış, bereket, kardeşlik ayıdır ve insanların kendisini dinleyip hidayete ermesi için fırsat sunan bir aydır. Memleketimizde barışın, huzurun, kardeşliğin tesis edilmesini özellikle bekliyoruz” dedi.

Ceyhanlıların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlayan Başkan Zeydan Karalar, “Kısa süre sonra idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı da en içten duygularımla kutluyorum. Hiç merak etmeyin, her şey daha güzel olacak değerli hemşehrilerim” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ceyhanlı hemşehrileriyle sofraya oturup, birlikte çorba kaşıklayan Başkan Karalar, uzun süre halkla sohbet edip, fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

İftar programında orta oyunu, Hacivat-Karagöz, Tasavvuf Musikisi ve Türk Halk Müziği gösterileri de sunuldu.