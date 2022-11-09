Cono'lara gündüz vakti uyuşturucu baskını

Adana'da “Cono” aşireti olarak bilinen ailelerin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gündüz vakti operasyon yapıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, “Cono” aşireti olarak bilinen ailelerin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iki sokakta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda Terörle Mücadele (TEM), özel harekat, asayiş ve trafik ekipleri de destek verdi.

Özel harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Sokaklarda ve bazı ikametlerde 115 polisin katılımıyla yapılan aramalarda 8 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 36 mermi, 34 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira, şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de yakaladı.