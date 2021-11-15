Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanbeyli'nin Doğanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Ölen temizlik işçisinin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.