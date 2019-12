??p tesisine ?Maskeli' protesto

Adana'da Sofulu Kat? At?k Entegre Tesisi etraf?nda oturan vatanda?lar k?t? koku yayd??? gerek?esiyle maske takarak tesisi protesto etti. Kucaklar?na bebeklerini al?p maske takan vatanda?lar, biran ?nce tesisin ba?ka bir b?lgeye ta??nmas?n? istiyor.

Adana'n?n merkez Sar??am il?esi Sofulu Mahallesi'nde Adana B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan ?Yap ??let Devret Modeli' ile ITC Adana Enerji ?retim Sanayi ve Ticaret A.?'ye yapt?r?lan Sofulu Kat? At?k Entegre Tesisi Sar??am Platformu ?yeleri taraf?ndan tesisin ?evre ve insan sa?l???na zararlar? sebebiyle ta??nmas? ya da tamamen kald?r?lmas? i?in daha ?nce mahkemeye ba?vurmu? ancak sonu? alamam??t?.

Bunun ?zerine platform ?yeleri ve mahalle sakinleri Sofulu ??pl???n?n kar??s?nda bulu?up ellerinde d?viz, y?zlerinde maskeyle tesisin ikamet ettikleri mahalleden ta??nmas? i?in protesto g?sterisi yapt?.

?Ya bu ??pl???n yeri ya da bu binalar yanl??t?r?

Grup ad?na konu?an Taner Tala?, Sar??am il?esinin son 5 y?l i?erisinde ?ok fazla yap?la?ma oldu?unu belirterek, ?Buradaki t?m binalar deprem y?netmeli?ine g?re yap?lm??, imar izinli binalard?r. B?lgede yap?m? s?ren Adana'n?n yeni stad?, 2 bin d?n?m arazi ?zerine kurulmu? ?n?m?zdeki seneden sonra 20 bin ??renciye sahip olacak Alparslan T?rke? Bilim ve Teknoloji ?niversitesi, binlerce ??rencinin bar?naca?? yeni yurt binas? ve Adana ?ehir Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. Ya bu ??pl???n yeri yanl?? ya da bu kurum ve binalar yanl??t?r? diye konu?tu.

?Yard?m bekliyoruz?

??pl???n kokusuyla insanlar? rahats?z etti?ini, ??plerin tesise ta??nmas? esnas?nda da yollara pislik sa??ld???n?, sinek ve hastal?k sorunlar?na neden oldu?unu kaydeden Tala?, ?Burada ya?ayan insanlar yanl?? bir ?ey yapmad?. Bir an ?nce bu sorunun giderilmesini, ??pl???n ta??nmas?n? ya da tamamen kald?r?lmas?n? istiyoruz. Daha ?nce de mahkemeye ba?vurduk ancak bir sonu? ??kmad?. Devlet b?y?klerinden yard?m bekliyoruz? ifadelerini kulland?.

?Bir an ?nce bir ??z?m bulunmal??

Mahalle sakini Buket ?zli ise Sofulu Mahallesi'ne ta??n?rken ??pl???n ortaya ??kard??? sorunlardan haberdar olmad???n? belirterek ?Burada ya?amak zorunday?z. ?ama??rlar?m?z? y?k?yoruz ancak kokuyor. ?ocuklar?m?z s?rekli ?ks?r?yor ve hasta oluyor. Bu koku bizi sa?l?k a??s?ndan ?ok zorluyor. ??pl?k y?z?nden ?evrede ?ok fazla k?pek oluyor ve ya?ama alan?m?z da yok oluyor. Biz de balkonumuzda rahat?a oturmak ve uyumak istiyoruz. Bir an ?nce bir ??z?m bulunmal?? dedi.

Toplanan grup daha sonra slogan atarak da??ld?.